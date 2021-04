Covid, all'8 aprile somministrate quasi 60mila dosi di vaccino nel Brindisino

BRINDISI - Secondo l'ultimo report a cura dell'unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 all'8 aprile 2021 sono state somministrate 59.602 dosi di vaccino, di cui 42.259 prime dosi e 17.343 seconde dosi. Mediamente sono state somministrate 640,9 dosi per giornata di vaccinazione.

Il dato delle prime dosi risulta così distribuito: il 33,7 percento agli anziani; il 29,2 percento al personale sanitario; il 19,5 percento al personale scolastico; l'8,9 percento ai soggetti fragili; il 6,6 percento alle forze dell'ordine; il 2,1 percento ad altre categorie.

Questa, invece, la distribuzione delle seconde dosi: per il 61,9 percento al personale sanitario; per il 35,5 percento agli anziani; per l'1percento al personale scolastico; per lo 0,3percento alle forze dell'ordine; per l'1,3 percento alle altre categorie.

Su 59.602 dosi di vaccino somministrate complessivamente fino all'8 aprile, dei residenti o domiciliati nella provincia Brindisi 41.721 sono i vaccinati con la prima dose e, di questi, 17.491 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari a rispettivamente al 12,4 percento e al 5,2 percento.

La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 46,1 percento. Agli over 80 sono state somministrate 14.091 prime dosi e 5.914 seconde dosi.

