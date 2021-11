Vaccino anti Covid-19, nel Brindisino somministrate oltre 600mila dosi: il report

BRINDISI - Secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di epidemiologia del Dipartimento di prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 18 novembre 2021 sono state somministrate 615.448 dosi di vaccino, di cui 313.825 prime dosi, 285.700 seconde dosi e 15.923 terze dosi; mediamente, sono state somministrate 2.031,2 dosi per giornata di vaccinazione.

Il 69,1 per cento (216.951) delle prime dosi è rappresentato da Pfizer, il 14,1 per cento (44.138) da AstraZeneca, il 13 per cento (40.673) da Moderna e il 3,9 per cento (12.090) da Janssen (Johnson&Johnson). Il dato delle prime dosi risulta così distribuito: il 50,7 per cento a persone al di sotto dei 60 anni; il 26,4 per cento agli anziani, il 13 per cento ai soggetti fragili; il 4,3 per cento al personale sanitario; il 2,8 per cento al personale scolastico; l’1,1 per cento alle forze dell'ordine; l’1,7 per cento ad altre categorie.

Questa, invece, la distribuzione delle seconde dosi: per il 52,7 per cento ai soggetti al di sotto dei 60 anni; per il 27,1 per cento agli anziani; per l'11,3 per cento ai soggetti fragili; per il 4,5 per cento al personale sanitario; per il 2,7 per cento al personale scolastico; per l'1,1 per cento alle forze dell'ordine; per lo 0,6 per cento alle altre categorie. Delle terze dosi, 7.878 sono state somministrate ad anziani, 5.117 al personale sanitario, 1.981 ai soggetti fragili e 55 ad altre categorie.

Fino al 18 novembre i residenti o domiciliati in provincia di Brindisi vaccinati con la prima dose sono 303.791 e di questi 276.013 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all'87,6 per cento e al 79,6 per cento. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 96,7 per cento e al 93,5 per cento per il ciclo completo.

Sono 67.911 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale, di cui 15.584 (23 per cento) in ambito domiciliare. Il 18,5 per cento (12.548) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,1 per cento (17.712) a soggetti della fascia di età 70-79 anni, il 27,3 per cento (18.550) a soggetti con età tra 60 e 69 anni e il 28,1 per cento (19.101) a soggetti sotto i 60 anni.

I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (47.960; 70,6 per cento), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (13.449; 19,8 per cento), dai caregiver (1.327; 2 per cento) e da altre categorie (5.175; 7,6 per cento).