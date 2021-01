Covid, Lopalco: "In Puglia effettuate più di 10.800 vaccinazioni"

In Puglia sono state effettuate più di 10.800 vaccinazioni anti Covid, di cui oltre 4mila nella giornata odierna (lunedì 4 gennaio). Lo fa sapere l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, che aggiunge: “Sono numeri che danno il senso del grande lavoro portato avanti nelle decine di postazioni impegnate in tutta la regione nelle attività di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti e operatori delle Rsa. Si lavora dalla mattina alla sera per garantire la massima copertura”.