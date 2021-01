Campagna vaccinazioni: al personale sanitario spille simbolo della prevenzione

BRINDISI - Un cerchietto e tre parole semplicissime rivolte agli utenti: Io sono vaccinata, Io sono vaccinato. È il messaggio che porteranno medici, infermieri, operatori sanitari e tutti coloro che lavorano nelle strutture sanitarie e che hanno aderito alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Sono tanti, e diventeranno sempre di più, perché finora l’adesione ha superato abbondantemente l’80 per cento.

Le spille, volute dal direttore generale e disegnate dall’ufficio Comunicazione, saranno consegnate a tutti i dipendenti vaccinati. Quantità previste: 2000 per gli uomini e 3000 per le donne, che rappresentano la quota più consistente del personale impiegato nella Asl Brindisi. Una piccola azione simbolica, per un messaggio ad impatto immediato, realizzata con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione contro il Covid-19 e rassicurare gli utenti e i pazienti che vengono accolti nelle nostre strutture sanitarie. Perché la vaccinazione è l’unica arma che può consentire il ritorno alla normalità. I distintivi saranno in distribuzione a partire da lunedì primo febbraio.