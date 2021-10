Casi di positività al Covid tra alunni e docenti: sindaco chiude una scuola

LATIANO - Casi di positività al Covid-19 nella scuola secondaria di primo grado Croce Monasterio dell’Istituto comprensivo statale di Latiano. Con ordinanza n°10 emessa nella giornata di oggi, mercoledì 20 ottobre, il sindaco, Cosimo Maiorano, ha disposto la chiusura dell’intero edificio scolastico. Secondo quanto si legge nel provvedimento la dirigente scolastica ha comunicato la presenza di “una pluralità di casi” tra alunni e personale docente.

La scuola è stata chiusa fino a sabato 30 ottobre prossimo “Al fine di scongiurare eventuali ulteriori contagi e il diffondersi della epidemia” e di “preservare e garantire l’incolumità degli alunni, dei docenti, degli operatori scolastici, delle famiglie e di conseguenza di tutti coloro che potrebbero avere contatti con essi contatti”.

Secondo l’ultimo report sui casi di positività al Covid-19 diramato dalla Asl di Brindisi a Latiano fino al 17 ottobre c’erano solo due casi.

Il sindaco in un post su Facebook ha precisato che si tratta di 10 ragazzi e tre docenti, annunciando anche la sanificazione del plesso scolastico. “Stiamo perseguendo la linea di un ritorno graduale alla normalità, nel rispetto delle regole e delle normative vigenti. Purtroppo fin quando ci sarà in giro il virus, ci ritroveremo spesso in situazioni del genere che dovremo gestire anche per il futuro, in piena sicurezza”