Caso di Covid al Comune: uffici chiusi per tre giorni e screening ai dipendenti

TORRE SANTA SUSANNA - Con ordinanza sindacale del 24 gennaio il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, ha disposto la chiusura degli uffici comunali per le giornate del 25, 26 e 27 gennaio prossimi, "precisando che in data 27 gennaio 2021 verrà effettuato un secondo screening del personale dipendente e di tutto il personale ausiliario alle attività comunali al fine di garantire l’apertura in sicurezza degli uffici comunali in data 28 gennaio 2021". Disposta anche la sanificazione di tutti gli uffici.

Saranno, in ogni caso, garantiti i servizi indifferibili: di Polizia locale, Demografici, cimiteriali, di Igiene Urbana e Servizi Sociali.

L'ordinanza, inoltre, specifica che "I responsabili di servizio dovranno attivare, ognuno per il proprio settore, le procedure per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, precisando che, al fine di non interrompere il regolare espletamento dei servizi istituzionali dell’ente, gli stessi Responsabili di Servizio: assicureranno i canali da remoto di comunicazione con l’utenza, mantenendo, comunque, attivo e funzionale il trasferimento di chiamata da tutti gli uffici comunali; garantiranno la massima e tempestiva informazione all’utenza interna ed esterna, con ogni mezzo idoneo, circa le modalità di erogazione dei servizi; adotteranno ogni altro atto necessario e consequenziale all’attuazione della presente Ordinanza".

Torre Santa Susanna, secondo il report dell'Unità operativa di Epidemiologia del dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi, è uno dei comuni del Brindisino con maggiore incidenza cumulativa. Fino a martedì scorso si registravano 61 casi. Ma da quanto si legge nell'ordinanza la situazione epidemiologica si sta aggravando "Come rilevato dai bollettini regionali che evidenziano il notevole incremento dei casi sul territorio comunale".