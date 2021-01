Positivo a scuola, chiuso l'asilo privato "San Pio da Pietralcina"

CEGLIE MESSAPICA - Con ordinanza sindacale numero 4/2021, il sindaco Angelo Palmisano ha disposto la chiusura della scuola per l’infanzia“Casa San Pio da Pietrelcina” in via Mazzini, 23, per un caso di positività al Covid-19. Le attività sono sospese da oggi, martedì 26 gennaio e fino al 5 febbraio 2021, salvo proroga o deroga a seguito di ulteriorio diverse disposizioni dell’Asl.