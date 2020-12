Mamma muore a 36 anni: era ricoverata per Covid

CEGLIE MESSAPICA - E' deceduta ieri sera, 25 dicembre, nel reparto di Terapia Intensiva del Perrino di Brindisi, per le complicanze legale al Covid, una 36enne di Ceglie Messapica, titolare insieme al marito di una rivendita di frutta e verdura a pochi passi da piazza Plebiscito. La ragazza, madre di un bambino di tre anni, era ricorverata da circa due settimane appena era stata colpita dal virus che le ha compromesso la funzionalità di un polmone. Il quadro clinico era apparso grave tanto che, fin da subito, la 36enne è stata intubata e ricoverata nell'Intensiva. da fonti vicini alla famiglia, la donna non soffriva di altre patologie. Nei giorni precedenti, anche, il marito era risultato positivo tanto che l'esercizio commerciale è rimasto chiuso fino alla riapertura alcuni giorni fa dopo la sanificazione. La salma, al momento, non è ancora giunta nella città messapica.

Il messaggio di cordoglio del sindaco, Angelo Palmisano

"Apprendo con enorme dispiacere la notizia della dipartita di un’altra nostra concittadina a causa di questo maledetto virus. Il Covid continua a rivelarsi un nemico subdolo e crudele a cui non bisogna concedere nessun vantaggio. Non bisogna sottovalutare nulla ed avere sempre comportamenti rigorosi e prudenziali. Alla famiglia, in questo momento di profondo sconforto, vanno le più sentite condoglianze mie personali e dell’intera comunità", il messaggio del sindaco Angelo Palmisano.