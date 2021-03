Dipendente comunale positivo, il sindaco chiude gli uffici demografici

CEGLIE MESSAPICA - Un dipendente degli uffici demografici del Comune di Ceglie Messpaica è risultato positivo al tampone antigenico e per questo motivo il sindaco Angelo Palmisano ha disposto la chisura del suddetto servizio per la giornata di oggi, martedì 16 marzo e la conseguente sanificazione dell'intero stabile. Nelle giornate di giovedì e venerdì a scopo precauzionale tutto il personale del Comune verrà sottoposto a tampone antigenico su base volontaria. "Si resta in attesa di ulteriori approfondimenti e si dispone di recarsi al comune solo per casi di somma e comprovata necessità", sottolinea il primo cittadino.