Riapre il post Covid nel presidio ospedaliero di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Riaprirà a breve, nel presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, il reparto post acuzie, ovvero per tutti quei pazienti che colpiti da Coronavirus, passata la fase critica, sono in fase di guarigione. La struttura cegliese era già stata allestita nella prima fase della pandemia, da marzo a maggio 2020, per dare assistenza ai pazienti prima del pieno recupero e quindi delle dimissioni. Ceglie insieme al già attivo post Covid di Mesagne, sarà pertanto la seconda struttura ospedaliera della provincia di Brindisi, chiamata a fronteggiare l’emergenza coronavirus. In queste ore si stanno effettuando i percorsi dedicati compresi il trasferimento del laboratorio analisi al quarto piano.