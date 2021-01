Tre docenti positivi al Covid, chiusa la scuola "Leonardo da Vinci"

CEGLIE MESSAPICA - Sono risultati positivi al coronavirus tre docenti della scuola superiore di primo grado "Leonardo da Vinci" di Ceglie Messapica, facente parte del secondo circolo didattito, diretto dal professore Stefano Macchia. Per questo, con ordinanza numero 2 di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, il sindaco Angelo Palmisano, ha disposto la chiusura del plesso poichè "i docenti hanno transitato per servizio in diverse classi". Da lunedì 25 gennaio, quindi, e fino al 30 gennaio, salvo proroghe o diverse disposizioni da parte della Asl, la scuola resterà chiusa e gli alunni svolgeranno le lezioni in didattica a distanza.