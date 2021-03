Vaccino anti Covid, allestito l'hub all'interno del Palasport2006

CEGLIE MESSAPICA - Sarà inaugurato lunedì 8 marzo alle ore 16, il nuovo centro vaccinale con sei postazioni di vaccinazione, per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La sede individuta è il Palasport 2006 in via Martiri delle Foibe. La realizzazione del centro vaccini è stata possibile grazie all’impegno della regione,Asl e del Comune di Ceglie Messapica. Le somminisstrazioni partiranno, invece, da mercoledì 10 marzo.

"Un doveroso ringraziamento va, ancora una volta, ai vertici della Asl Brindisi - scrivono in una nota congiunta il sindaco Angelo Palmisano e il consigliere regionale di FdI, Luigi Caroli - al direttore generale Giuseppe Pasqualone, al direttore del dipartimento di revenzione Stefano Termite, ad Angelo Greco, coordinatore dei distretti socio sanitari della Asl di Brindisi, al personale tutto dell’area tecnica della Asl per essere venuti incontro con la consueta tempestività alle nostre esigenze, agendo d’intesa con l’amministrazione comunale. Da parte nostra - concludono - garantiremo tutto il sostegno necessario in termini logistici affinché gli operatori della Asl possano proseguire il programma vaccinale in modo puntuale e senza intoppi."

Le strutture vaccinali in provincia di Brindisi

Sono 5 i centri Hub nella provincia dove sono state già attivate le somministrazione del vaccino anti Covid, si tratta di Brindisi ( centro anziani rione Bozzano e la palestra Leonardo da Vinci), Fasano, presso il centro commerciale Conforama che apre le porte oggi, sabato 6 marzo, San Donaci presso il plesso scolastico in via Machiavelli e Ceglie Messapica, nell'area del Palasport2006.

Sono 20, invece, gli ambulatori vaccinali Sisp ( servizio di igiene e sanità pubblica), uno per ogni Comune e 3 ambulatori vaccinali allestiti presso i presidi ospedalieri: al Perrino di Brindisi, al Caberlingo di Francavilla Fontana e all'ospedale di Ostuni.