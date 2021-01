Cellino, parroco positivo: messe sospese e chiesa chiusa. "Pregate per me"

CELLINO SAN MARCO - Chiesa chiusa a Cellino San Marco dopo che il parroco, don Luca D’Agnano, è risultato positivo al Covid-19. E’ stato egli stesso a informare i parrocchiani attraverso un messaggio inviato in vari gruppi whatsapp chiedendo vicinanza attraverso la preghiera e annunciando che le messe sono sospese.

“Carissimi amici devo darvi una notizia un po' spiacevole, purtroppo sono stato contagiato anch'io dal Covid. Per senso di grande responsabilità e prudenza verso voi tutti oggi ho fatto tampone dopo aver fatto già 3 giorni di quarantena preventiva evitando contatti con tutti”.

“Noi parroci purtroppo siamo molto esposti per i nostri compiti e responsabilità che ci vedono vicini a tutti e in prima linea. La chiesa resterà chiusa e le messe in questi giorni sono tutte sospese. Anche per domani domenica 10 gennaio. Sanificheremo la chiesa e poi sarà tutta ripulita. Chiedo a tutti voi di essermi vicino con la preghiera”.

Domenica 6 gennaio come mostrano le foto pubblicate sulla pagina Facebook della parrocchia San Marco e Santa Caterina, l’unica chiesa di Cellino San Marco, è stata festeggiata l’Epifania con l’arrivo dei Re Magi e la distribuzione di caramelle per i bambini. Ma va precisato che sia le celebrazioni eucaristiche che tutte le cerimonie si svolgono nel pieno rispetto delle norme anti-covid con distanziamento tra i banchi e uso delle mascherine.