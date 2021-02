Centro vaccini anche a San Donaci: fino a 500 dosi al giorno

Parte domani 27 febbraio a San Donaci presso i locali della ex scuola primaria di via Machiavelli

SAN DONACI - Parte domani 27 febbraio a San Donaci presso i locali della ex scuola primaria di via Machiavelli, il centro per la somministrazione del vaccino anti-Covid.

"È con grande soddisfazione che comunichiamo l’avvio di questo centro, il primo nella provincia dopo Brindisi (in strutture non Asl), grazie al quale si potranno vaccinare fino a 500 persone al giorno. Nella prospettiva delle vaccinazioni di massa, abbiamo pensato di far si che un centro si potesse realizzare a San Donaci per ridurre al minimo i disagi legati agli spostamenti dei nostri concittadini, e anche, nello spirito di collaborazione e sussidiarietà, dei cittadini dei paesi limitrofi". Scrivono dall'amministrazione.

"L’edificio individuato ben si presta ad essere usato per tali finalità; tra l’altro era stato già testato, con ottimi risultati, i primi di gennaio per l’effettuazione degli screening ai nostri ragazzi e, in ragione di questa positiva esperienza, abbiamo proposto la nostra struttura all’Asl.

L’interlocuzione con il direttore generale Pasqualone, a cui va il nostro ringraziamento, si è dimostrata ancora una volta proficua, così come già avvenuto nella realizzazione della sede Usca in un'altra nostra struttura; chiaro esempio che una fattiva sinergia tra enti può solo produrre vantaggi alla comunità, specialmente in periodi critici come quello che stiamo vivendo".

"Appena avuta la conferma dell’avvio del centro (avuta all’inizio di questa settimana), non è stata risparmiata neanche una stilla di energia per essere pronti a tale evento. Contenti di essere riusciti a rendere un importante servizio alla nostra comunità, ringraziamo chi si è speso con generosità per l’organizzazione, ringraziamo il settore logistico dell’Asl con cui abbiamo collaborato e ringrazio la sempre presente Protezione Civile che domani curerà le operazioni di afflusso/deflusso delle persone".