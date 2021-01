Casi di Covid, fino al 5 febbraio chiusi tutti i plessi scolastici

CISTERNINO - Chiusura temporanea di tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo Cisternino, degli asili nido comunale e privati, dei centri socioeducativi diurni e ludoteche con decorrenza dal 25 gennaio al 5 febbraio. E' l'ordinanza del sindaco di Cisternino, Luca Convertini, per far fronte all'emergenza Covid e ad alcuni casi di contagio constatati nei giorni scorsi negli istituti del paese.

Ieri, sulla pagina Facebook del Comune di Cisternino si leggeva un post a firma del sindaco, Luca Convertini: "Per quanto riguarda la situazione Covid-19 al momento siamo a 17 positivi totali. Per quanto concerne le criticità nella scuola, ricordo la chiusura del plesso San Domenico Savio della infanzia di via Ceglie fino al 29 gennaio. E' stata bloccata l'attività in una classe della scuola media. E' stata riscontrata la positività al tampone rapido di alcuni bambini eseguito privatamente, questi assieme a quelli individuati dalla Asl delle classi oggetto di chiusura, a seguito della positività dei loro insegnanti, eseguiranno il tampone molecolare lunedì prossimo ai "drive in" di Fasano e Ostuni. Circa 45 bambini 6 insegnati e 3 collaboratori".