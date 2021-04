Sindaco Convertini in quarantena, intanto apre il centro vaccinale comunale

CISTERNINO - E' in quarantena da alcuni giorni il sindaco di Cisternino, Luca Convertino, a seguito dell'accertata positività al Covid-19 della moglie, già vaccinata con entrambe le dosi. Sono tutti in isolamento nell'abitazione del centro storico, in ambienti separati e distanti e, fortunatamente, stanno tutti bene come è possibile leggere nel post sul sociale Facebook. Il primo cittadino e i due figli hanno, già, effettuato il primo tampone molecolare che è risultato negativo.

Intanto, apre ufficialmente, domani venerdì 30 aprile, il centro vaccinale comunale presso il contenitore culturale "Don Giuseppe Vinci" (Pvt) di Casalini, gestito con i medici di famiglia che somministreranno le dosi ai soggetti fragili. Si parte alle 15 e fino alle 18 e si continuerà sabato 1 maggio ( 9-12 e 15-18), e domenica 2 maggio ( 9-12 e 15-18). "Queste le prime date che vedranno alternarsi i medici di famiglia secondo turni stabiliti e la somministrazione complessiva di circa 500 dosi - dichiara Convertini - sicuramente nei prossimi giorni completeranno la seconda dose dei 350 vaccinati a domicilio e si organizzeranno ulteriori sedute al contenitore culturale di Casalini. Intanto sarà compito degli stessi medici di famiglia contattare telefonicamente i loro assistiti per indicare l'ora e il giorno della programmata vaccinazione.

"Andiamo avanti, non fermiamoci, ora l'unica nostra preoccupazione sarà avere a disposizione i vaccini - conclude il primo cittadino-. La macchina organizzativa con croce rossa, protezione civile, il comando della polizia municipale e i tanti volontari delle associazioni e quelli di propria iniziativa è pronta a dare l'importante supporto ai nostri medici. Ringrazio per il momento tutti i dipendenti comunali che hanno consentito di preparare la sede e i miei collaboratori di giunta con l'augurio ai nostri fragili di poter tirare presto un sospiro di sollievo".