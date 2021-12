Contagi fra i bambini: chiudono due plessi di scuole d'infanzia

TORRE SANTA SUSANNA – A partire da domani (mercoledì 15 dicembre) didattica a distanza per i piccoli alunni delle sezioni d’infanzia dei plessi Padre Pio e San Giovanni Bosco, a Torre Santa Susanna. Si tratta di una decisione adottata dal dirigente scolastico, a seguito dell’accertamento di diversi casi di positività. Stando al report fornito dall’Asl Brindisi con dati aggiornati allo scorso 12 dicembre, a Torre vi sono 12 persone contagiate.

Nella giornata di ieri il sindaco Michele Saccomanno ha emesso un’ordinanza che vieta teatri, cinema e ogni manifestazione pubblica al chiuso ai minorenni non vaccinati. La misura, vigente fino al prossimo 15 gennaio, è scaturita da un aumento di contagi in età pediatrica. Lo stesso sindaco, tramite il suo profilo Faceboo, ha fornito dei chiarimenti sul perché non abbia consentito di fare un tampone ai bambini non vaccinati, in modo da farli assistere a eventi al chiuso.

Queste le risposte: il tampone serve per garantire che in quel momento non si sia infetti e quindi non si trasferisca il virus ad altri; il vaccino serve poiché se infettati si abbia la capacità di vincere la malattia; il provvedimento emesso serve non fare infettare il bambino che non vaccinato rischierebbe con la malattia; quindi non stiamo proibendo ai bambini per proteggere i vaccinati, ma stiamo cercando di evitare l’infezione ai bambini; in una scuola dell’infanzia abbiamo 6 bambini infetti in una classe, la classe è un ambiente più chiuso e tracciabile e le regole sulla chiusura delle scuole le ha stabilite il Governo; un teatro o un cinema sono meno tracciabili; non voglio immaginare un bambino per Covid in rianimazione, quindi, ho il dovere di aiutarlo a non infettarsi.