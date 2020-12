Coronavirus, oltre duecento nuovi positivi in un giorno nel Brindisino

BRINDISI - Oltre duecento nuovi positivi solo nel Brindisino, dati alti anche a livello regionale, ma calano di 18 unità i ricoverati negli ospedali della regione. Ieri, giovedì 10 dicembre, erano 1.800, oggi sono 1.782. Si registrano inoltre 590 guariti. Per quanto riguarda il bollettino quotidiano, oggi, venerdì 11 dicembre 2020, in Puglia, sono stati registrati 11.223 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.813 casi positivi: 667 in provincia di Bari, 215 in provincia di Brindisi, 332 nella provincia BAT, 258 in provincia di Foggia, 103 in provincia di Lecce, 219 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 34 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 878.289 test. I pazienti guariti sono 18.460; 49.991 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 70.319, così suddivisi: 26.917 nella Provincia di Bari; 8.111 nella Provincia di Bat; 5.271 nella Provincia di Brindisi; 15.767 nella Provincia di Foggia; 5.421 nella Provincia di Lecce; 8.352 nella Provincia di Taranto; 435 attribuiti a residenti fuori regione; 45 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione negli ospedali del Brindisino

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 15 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 14 in Medicina interna, 5 in Rianimazione. Oggi due decessi: una paziente di 52 anni in Rianimazione e una di 75 nella Pneumologia di Ostuni. I Post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne, 10 a Ceglie Messapica, 8 a Cisternino.

La situazione a San Michele Salentino

A San Michele Salentino gli attuali positivi sono 32, di cui 4 under 18; 22 tra i 19 e i 64 anni; 6 sono gli over 65. I guariti sono 7; 2 i nuovi contagi (dati aggiornati al 10/12).