Covid. La Puglia è la regione più vaccinata d'Italia, sul podio anche in Europa

La Puglia è la regione più vaccinata d’Italia ed è sul podio anche in Europa. Lo stabiliscono i dati diffusi oggi da Agenas, l’agenzia nazionale per la valutazione e il monitoraggio dei servizi sanitari erogati dalle Regioni, che analizzano i livelli di copertura raggiunti nella campagna vaccinale contro il Covid. Con l’86,66 per cento della popolazione generale che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, la Puglia conferma il primato a livello nazionale (media italiana 83,71 per cento), e conquista la terza posizione in Europa, immediatamente dopo Malta e Portogallo.

“Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e, soprattutto, del senso di responsabilità e della partecipazione dei pugliesi” commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E la Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale, anche, per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 42,6 per cento, 17,5 punti sopra la media nazionale che invece è del 25,1 per cento. Il 7 per centp della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per la fascia 12-19 anni in Puglia sale come copertura al 17 per cento (+3,2 per cento della media nazionale).

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 4.600 dosi e tra queste 566 vaccinazioni pediatriche. La programmazione per la fascia di età 5-11 anni, per la settimana in corso, viene integrata con open day ad accesso libero in alcuni centri dedicati della provincia da oggi 19 gennaio fino a domenica 23 gennaio. Mercoledì 19 gennaio dalle 15 alle 19: Francavilla Fontana e Torchiarolo; giovedì 20 dalle 15 alle 19: Fasano; venerdì 21 gennaio dalle 15 alle 19: Fasano; sabato 22 gennaio dalle 9 alle 13: Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, San Michele Salentino; domenica 23 gennaio dalle 9 alle 13: Francavilla Fontana e Latiano.

Prosegue comunque l’accesso con prenotazione che può essere effettuata tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online”. È necessario presentarsi nei centri con la modulistica già compilata, anche per le seconde dosi. I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità dell' altro genitore.