Virus: altri 23 decessi in un giorno in Puglia. Ricoveri in aumento

Tornano ad aumentare i decessi di positivi al covid-19 in Puglia. Dopo il calo di ieri (solo 8) nelle ultime 24 ore altre 23 persone hanno perso la vita. Sono 377 i nuovi casi, 3583 i tamponi effettuati. In aumento anche i ricoveri, 21 in più rispetto a ieri. I positivi sono così suddivisi: 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. Sette casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

I decessi, invece, sono così distribuiti: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test. I pazienti guariti sono 75.760, 1335 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 50.285, di questi 1614 sono ricoverati. Dei positivi il 63,4 per cento è ricoverato.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 129.467, così suddivisi: 49.251 nella Provincia di Bari; 9.363 nella Provincia di Bat; 14.165 nella Provincia di Brindisi; 27.064 nella Provincia di Foggia; 11.011 nella Provincia di Lecce; 17.931 nella Provincia di Taranto; 559 attribuiti a residenti fuori regione; 123 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, lunedì 8 febbraio, è disponibile al link: https://rpu.gl/HhVkv

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 19 pazienti in Medicina interna e 18 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 9 in Rianimazione. I Post covid ospitano 7 pazienti a Mesagne e 6 a Ceglie Messapica.