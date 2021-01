Covid, ancora alto il numero dei positivi. Nuova impennata nel Brindisino

Comincia con 1.395 nuovi casi di positivi al Covid-19 il nuovo anno e 475 guariti. Nove decessi e lieve calo dei ricoveri (sei in meno rispetto a ieri). I tamponi registrati, invece, sono 7045. Anche qui si registra un calo ma legato alla giornata di festa. L'appiattimento della curva dei contagi in Puglia sembra essere ancora lontano. I nuovi casi sono così suddivisi: 564 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia Bat, 325 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 172 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

I nove decessi, invece interessano: provincia di Foggia 1, provincia di Lecce 2 e provincia di Taranto 6.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.051.359 test. Sono 35.965 i pazienti guariti e 53.913 i casi attualmente positivi, di questi 1613 sono ricoverati (ieri erano 1619). Il 97 per cento è a domicilio, il 61,6 è asintomatico (ieri era il 61,8).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 92.359, così suddivisi: 35.691 nella Provincia di Bari; 10.593 nella Provincia di Bat; 6.656 nella Provincia di Brindisi; 20.341 nella Provincia di Foggia; 7.170 nella Provincia di Lecce; 11.287 nella Provincia di Taranto; 521 attribuiti a residenti fuori regione; 100 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/W0INS

I dati dei ricoverati nel Brindisino

Nellospedale di Ostuni sono ricoverati 7 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. Al momento non ci sono pazienti nel reparto di Medicina interna del Perrino, che resta comunque aperto per eventuali ricoveri. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica, 4 a Cisternino.