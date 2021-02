Oltre mille positivi al Covid-19 in Puglia. Ricoveri in aumento

Altri 1063 casi di positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia, 25 i decessi. Il numero dei ricoverati è aumentato di 75 unità. I tamponi registrati, invece, sono 10.517. I positivi sono così suddivisi: 350 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia Bat, 61 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 307 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. I decessi, invece: 14 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia.

I pazienti guariti sono 80.617, 2492 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 47.106, di questi 1655 sono ricoverati. Il 64 per cento dei positivi è asintomatico. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.398.270 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 131.211, così suddivisi: 49.806 nella Provincia di Bari; 14.359 nella Provincia di Bat; 9.515 nella Provincia di Brindisi; 27.254 nella Provincia di Foggia; 11.186 nella Provincia di Lecce; 18.406 nella Provincia di Taranto; 550 attribuiti a residenti fuori regione; 135 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Pugliadi oggi, mercoledì 10 febbraio, è disponibile al link: https://rpu.gl/DOQ05

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 22 pazienti in Medicina interna e 19 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 6 pazienti a Mesagne e 8 a Ceglie Messapica.