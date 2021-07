Covid, in un giorno poco più di 6mila test e 42 nuovi casi. Due decessi

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrrate più di 3.400 dosi e lo stesso numero è in programma oggi. Fino alle 13 di ieri, in Puglia, erano state completamente vaccinate 1.623.803 di persone.

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 6.085 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 42 casi positivi e due decessi, uno nella Bat e uno in provincia di Lecce. Dei positivi il dato più alto si registra nel Leccese con 15 nuovi casi, a seguire la provincia di Foggia con 7 casi, poi se ne registrano 6 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Taranto, 2 nella provincia Bat,1 caso di residente fuori regione. Un caso attribuito a provincia non nota.

I casi attualmente positivi sono 1.651, di questi 76 sono ricoverati, 4 in meno rispetto a ieri. Al Perrino sono ricoverati 2 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne. I pazienti guariti sono 245.690.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.761.070 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.999, così suddivisi: 95.327 nella Provincia di Bari; 25.622 nella Provincia di Bat; 19.872 nella Provincia di Brindisi; 45.226 nella Provincia di Foggia; 27.157 nella Provincia di Lecce; 39.596 nella Provincia di Taranto; 822 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota. Fino alle 13 di ieri, in Puglia, erano state completamente vaccinate 1.623.803 di persone.

Aggiornamento vaccinazioni nel Brindisino

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrrate più di 3.400 dosi e lo stesso numero è in programma oggi.

Nella giornata di ieri sono arrivate 14.000 dosi di Pfizer e la prossima settimana è prevista la consegna alla Farmacia dell'ospedale Perrino di altre 12.870 dosi dello stesso vaccino. È in corso l'attività di recall per contattare quella piccola percentuale di over 80 e fragili che non si è ancora vaccinata.