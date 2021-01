Coronavirus, oltre 1200 nuovi positivi e oltre 1500 guariti

Sono 1275 i casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Di questi 63 riguardano la provincia di Brindisi, 478 la provincia di Bari, 92 la provincia Bat, 294 la provincia di Foggia, 138 la provincia di Lecce, 207 la provincia di Taranto e 4 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I tamponi eseguiti sono 11.524.

Anche oggi alto il numero dei decessi, 26: 12 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.220.229 test. I pazienti guariti sono 55.388, 1566 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono, 54.784, 1497 sono ricoverati, uno in meno rispetto a ieri. Il 61,6 per cento dei positivi è asintomatico.

Il bollettino epidemiologico di oggi

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 113.115, così suddivisi: 43.371 nella Provincia di Bari; 12.760 nella Provincia di Bat; 8.179 nella Provincia di Brindisi; 24.144 nella Provincia di Foggia; 9.191 nella Provincia di Lecce; 14.800 nella Provincia di Taranto; 567 attribuiti a residenti fuori regione; 103 provincia di residenza non nota.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 15 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 5 in Rianimazione. Un paziente di 95 anni è morto oggi nel reparto di Malattie infettive. I Post Covid ospitano 3 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 6 a Cisternino.