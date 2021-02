Quasi mille nuovi positivi e 25 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 991 casi di positivi al Covid-19. I decessi sono 25: 7 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto; 1 in provincia di Brindisi. I tamponi registrati sono 10925. I positivi sono così suddivisi: 561 in provincia di Bari, 81 in provincia di Brindisi, 95 nella provincia Bat, 99 in provincia di Lecce, 196 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione e 4 provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

L'assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, spiega che "I casi registrati oggi in provincia di Foggia sono 135, ma oggi sono stati eliminati dal database anche 170 casi registrati nel corso dell'ultimo mese che, dopo verifiche successive, sono risultati non confermati".

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.522.139 test. I pazienti guariti sono 106.688, 1319 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 32.090, di questi 1417 sono ricoverati 12 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 142.616 così suddivisi: 54.427 nella Provincia di Bari; 15.315 nella Provincia di Bat; 10.563 nella Provincia di Brindisi; 28.739 nella Provincia di Foggia; 12.123 nella Provincia di Lecce; 20.716 nella Provincia di Taranto; 574 attribuiti a residenti fuori regione; 159 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 24.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/YwyUI

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 14 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. Ieri un paziente di 74 anni è morto nel reparto di Rianimazione. I Post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne e 4 a Ceglie Messapica.