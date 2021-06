Nessun comune del Brindisino è ancora Covid-free: altri 11 casi

Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore. Di questi 11 sono del Brindisino, 1 del Barese, 2 del Leccese, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. Un caso già registrato nella provincia Bat è stato riclassificato e riattribuito. I tamponi registrati sono 4.356. Quattro, invece, i decessi: 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Il totale delle persone decedute in Puglia affette da Covid-19 è 6.609. Nessun Comune del Brindisino è Covid-free

I pazienti guariti sono 237.853, gli attualmente positivi sono 8.420, di questi 195 sono ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.619.454 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.882 così suddivisi: 95.077 nella Provincia di Bari; 25.563 nella Provincia di Bat; 19.723 nella Provincia di Brindisi; 45.119 nella Provincia di Foggia; 26.875 nella Provincia di Lecce; 39.349 nella Provincia di Taranto; 806 attribuiti a residenti fuori regione; 370 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: https://rpu.gl/UeTkO

Situazione ricoveri nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 10 pazienti in Malattie infettive, 10 in Pneumologia, 3 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 3 pazienti a Mesagne.