Covid, oltre 41mila attualmente positivi. Quasi 20mila nuovi casi da inizio anno, 2480 nel Brindisino

Dall'inizio del 2022 in Puglia si sono registrati 19203 nuovi casi di positivi al covid-19, 5514 nelle ultime 24 ore. Dato che porta a 41.162 gli attualmente positivi. In aumento anche il numero dei ricoveri in area non critica: il primo gennaio erano 278, oggi 364. Sono 38, invece, le persone ricoverate in Terapia intensiva. I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 71.121 e per fortuna non ci sono stati decessi.

Dall'inizio dell'anno nel Brindisino, invece, si sono registrati 2480 nuovi casi, 564 nelle ultime 24 ore. Nell'ospedale Perrino sono ricoverati 17 pazienti in Malattie infettive e 19 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 10 pazienti.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari 1.850, Bat 535, Brindisi 564, Foggia 554, Lecce 933, Taranto 949. Residenti fuori regione 103 e provincia in definizione 26.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 328.36, i test eseguiti 6.042.681, le persone guarite 280.205 e quelle decedute 6.993. I casi totali per provincia sono così distribuiti: Bari 116.559, Bat:ì 32.969, Brindisi 28.454, Foggia 56.569, Lecce 43.409, Taranto 47.733. Residenti fuori regione: 1.995. Provincia in definizione: 672