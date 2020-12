Covid-19, pesante il bilancio dei decessi: 72 in un giorno. Calano i contagi

Sono 72 le persone decedute nelle ultime 24 ore in Puglia affette dal Covid-19, 4 nella provincia di Brindisi. Oggi venerdì 4 dicembre sono stati registrati 9.480 tamponi e sono stati registrati 1.419 casi positivi (ieri erano 1602): 741 in provincia di Bari, 161 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia Bat, 106 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 72 decessi: 21 in provincia di Bari, 8 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 822.261 test. Sono 16.464 i pazienti guariti, 552 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 42.544, di questi 1823 sono ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 60.668, così suddivisi: 23.756 nella Provincia di Bari; 6.910 nella Provincia di Bat; 4.310 nella Provincia di Brindisi; 13.720 nella Provincia di Foggia; 4.527 nella Provincia di Lecce; 7.039 nella Provincia di Taranto; 400 attribuiti a residenti fuori regione; 6 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4.12.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/ZprDe

La situazione negli ospedali del Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 16 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 15 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 15 in Medicina interna, 8 in Rianimazione. Tra ieri e oggi 4 decessi: due uomini di 75 anni nel reparto di Rianimazione, uno di 83 in Medicina interna e una donna di 81 anni in Malattie infettive. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne, 12 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.