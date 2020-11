Covid, Puglia: nuovi contagi in calo ma ancora troppi decessi

BRINDISI - Cala il numero dei positivi al Covid-19 nella regione Puglia sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro ma resta, ancora, alto quello dei decessi: sono 40 registrati oggi. Su 3.869 test processati sono 980 i nuovi casi positivi così suddivisi: 404 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia Bat, 168 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce,139 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Mentre, per quanto riguarda i decessi, maglia nera alla provincia di Bari dove sono 20 seguita dai 18 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 723.172 test. 11.288 sono i pazienti guariti. 31.979 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 44.487, così suddivisi: 17.296 nella Provincia di Bari; 5.020 nella Provincia di Bat; 3.061 nella Provincia di Brindisi; 10.336 nella Provincia di Foggia; 3.404 nella Provincia di Lecce; 5.059 nella Provincia di Taranto; 309 attribuiti a residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.11.2020

La situazione a Brindisi e provincia

Al Perrino di Brindisi è arrivato un altro paziente Covid, trasportato dagli ospedali Riuniti di Foggia con l'ausilio dell' elicottero. A San Vito dei Normanni si registrano 45 casi positivi di cittadini residenti in San Vito, 1 caso positivo di cittadino residente in struttura protetta fuori San Vito e 1 caso positivo di residente di fuori regione. Risultano, inoltre, 27 tamponi negativi e 16 non ancora effettuati. A Torre Santa Susanna, invece, il sindaco informa che la Prefettura ha comunicato 61 casi in quarantena di cui 44 casi positivi al Covid-19. Sono inclusi una già guarita e due defunti. A San Michele Salentino i positivi sono 43, 6 minori e 37 adulti di cui uno domiciliato fuori Comune. A Fasano, la direzione della “Casa del Sole” di Laureto ha informato oggi il Comune che 43 persone sono guarite, e hanno ricevuto dalla Asl la relativa certificazione che consentirà loro di tornare a lavorare.