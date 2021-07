Covid, appena 15 nuovi casi su 3.782 test e nessun decesso

I ricoverati negli ospedali del Brindisino sono 10: 6 pazienti in Malattie infettive e 4 in Pneumologia

Sono appena 15 i nuovi casi Covid-19 registrati nella regione Puglia nelle ultime 24 ore su 3782 test processati. Un ulteriore discesa di contagi che conferma il trend degli ultimi giorni. Nel bollettino di oggi, lunedì 5 luglio 2021, poi, sulla base delle informazioni del del dipartimento Promozione della Salute, non si registrano decessi. Quanto ai dati provinciali, i nuovi casi sono così distribuiti: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 1 caso di provincia di residenza non nota e 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.701.954 test, 244.260 sono i pazienti guariti, 2.607 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253511 così suddivisi: 95.217 nella Provincia di Bari; 25.598 nella Provincia di Bat; 19.832 nella Provincia di Brindisi; 45.175 nella Provincia di Foggia; 27.007 nella Provincia di Lecce; 39.500 nella Provincia di Taranto; 814 attribuiti a residenti fuori regione; 368 provincia di residenza non nota.

Scarica il bollettino di oggi, 5 luglio 2021

Aggiornamento ricoverati nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 4 in Pneumologia. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne.

Aggiornamento vaccinazioni

Sono circa 3.400 le vaccinazioni in programma oggi, lunedì 5 luglio, nella Asl di Brindisi: il target giornaliero è stato definito in base alla rimodulazione delle prime dosi. La media provinciale della copertura vaccinale per Comune di residenza è pari al 64,3 per cento per la prima dose e al 31 per cento per il ciclo completo.