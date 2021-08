Covid, trend in continua crescita: quasi 4mila le persone attualmente positive, nessun decesso

Altri 281 casi di posiviti al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Continua a salire, quindi, il numero degli attualmente positivi: sono 3862 (ieri erano 3769), 178, invece, sono le persone guarite in un giorno. I nuovi contagi, quindi, continuano a essere superiori ai guariti. I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 12.229. Il più alto numero di positivi oggi si registra in provincia di Lecce: sono 145. A seguire Bari con 38, poi Foggia con 32, Bat con 31, Taranto con 19 e Brindisi con 6 nuovi casi. Sono cinque, invece, i positivi residenti fuori regione e 5 quelli la cui regione di appartenenza non è stata definta.

E' aumentato di 3 unità il numero dei ricoveri: sono 126 (ieri erano 123). Ci sono 22 persone, invece, in terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia.

Su 3.036.409 tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza, 258mila sono i casi positivi totali, così distribuiti: provincia di Bari: 96.360, provincia di Bat: 26.352, provincia di Brindisi: 20.409, provincia di Foggia: 45.848, provincia di Lecce: 28.453, provincia di Taranto: 40.045, residenti fuori regione: 898, provincia in definizione: 438. I guariti invece sono 248.264.