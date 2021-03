Nell'ultima settimana effettuati quasi 70mila test in Puglia: oltre 3500 i positivi, 173 i deceduti

Altri 23 decessi di persone positive al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono 34, invece, i ricoveri in più e 1700 i nuovi positivi.

Altri 23 decessi di persone positive al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono 34, invece, i ricoveri in più e 1700 i nuovi positivi. Da sabato scorso a oggi sono 3514 i nuovi contagiati I test effettuati nelle ultime 24 ore, invece, sono 10322. I nuovi positivi sono così suddivisi: 778 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia Bat, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi invece: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.682.730 test, 68.915 nell'ultima settimana.

I pazienti guariti sono 121.389, 616 in più rispetto a ieri. Di questi 1617 sono ricoverati.

I casi attualmente positivi sono 38.367. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 164.016 così suddivisi: 63.908 nella Provincia di Bari; 16.807 nella Provincia di Bat; 11.840 nella Provincia di Brindisi; 31.641 nella Provincia di Foggia; 14.337 nella Provincia di Lecce; 24.620 nella Provincia di Taranto; 623 attribuiti a residenti fuori regione; 240 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/xDGAY

La situazione ricoveri in Puglia

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 29 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 9 in Rianimazione. Oggi un decesso al Perrino: un paziente di 89 anni nel reparto di Malattie infettive.

I Post Covid ospitano 16 pazienti a Mesagne e 10 a Ceglie Messapica.