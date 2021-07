Covid: lieve aumento dei ricoveri e altri tre decessi. Poco più di cento i guariti

Nuovo, seppur lieve, aumento dei ricoveri in Puglia di persone positive al Covid-19: oggi, mercoledì 14 luglio, sono 80, ieri erano 77. Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 3 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. I Post Covid ospitano 3 pazienti a Mesagne.

Anche tre decessi nelle ultime 24 ore in Puglia, tutti nella Asl di Taranto. I nuovi positivi sono 44, di questi 20 riguardano la provincia di Lecce, 9 la Asl di Bari, 6 quella di Brindisi, 3 la Bat, 4 Taranto, 1 Foggia e 2 casi di residenti fuori regione. Un caso precedentemente attribuito a provincia non nota, è stato classificato oggi, per cui il totale odierno resta 44. I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 6.083.

Gli attualmente positivi, invece, sono 1.647, i pazienti guariti 245.654, 106 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.754.985 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.957, così suddivisi: 95.322 nella Provincia di Bari; 25.620 nella Provincia di Bat; 19.866 nella Provincia di Brindisi; 45.219 nella Provincia di Foggia; 27.142 nella Provincia di Lecce; 39.591 nella Provincia di Taranto; 821 attribuiti a residenti fuori regione; 376 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, mercoledì 14 luglio, è disponibile al link: https://rpu.gl/wdnEA

Aggiornamento vaccinazioni

Proseguono le attività nei centri vaccinali allestiti dalla Asl di Brindisi, con oltre 3.400 somministrazioni al giorno.

La copertura vaccinale con la prima dose per i residenti della provincia è pari al 50 per cento per la fascia d'età compresa tra i 30 e i 39 anni, al 66 per cento per la fascia 40-49, al 76 per cento per quella 50-59, all'86 per cento per la fascia 60-69, al 90 per cento per le persone tra 70 e 79 anni, al 91,4 per cento per gli over 80.

La copertura vaccinale media in provincia di Brindisi è pari al 65 per cento con la sola prima dose e al 38 per cento col ciclo completo.