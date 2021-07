Covid, in 24 ore raddoppiato il numero dei positivi. Un decesso e 22 guariti

Quasi il doppio di positivi al Covid-19 rispetto a ieri: sono 81 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Puglia, ieri erano 46. Il dato più alto si registra nel Leccese con 29 casi, a seguire la provincia di Foggia con 23, poi 16 nella Asl di Bari, 5 nel Tarantino, 4 nel Brindisino, 2 nella Bat, 1 caso fuori regione e 1 caso di provincia non nota. I test registrati sono 6702. Stabile il dato dei ricoveri: 74 (come ieri), su 1.699 attualmente positivi.

In provincia di Brindisi si è registrato un decesso. Al Perrino sono ricoverati: 1 paziente in Malattie infettive e 3 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. I guariti sono 245.768, 22 in più rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.773.928 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.126, così suddivisi: 95.353 nella Provincia di Bari; 25.629 nella Provincia di Bat; 19.883 nella Provincia di Brindisi; 45.258 nella Provincia di Foggia; 27.198 nella Provincia di Lecce; 39.604 nella Provincia di Taranto; 825 attribuiti a residenti fuori regione; 376 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, sabato 17 luglio è disponibile al link: https://rpu.gl/3OCji

Aggiornamento vaccinazioni nel Brindisino

I residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 231.428 e di questi 154.362 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 65,8 per cento e al 43,9 per cento.

La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 91,4 per cento e all’86,7 per cento per il ciclo completo.