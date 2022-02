Covid in Puglia, 3541 nuovi casi e 4883 guariti in 24 ore. Sette decessi

Altri 3.541 nuovi contagi al Covid 19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 27.723 test eseguiti e 7 decessi. Il più alto numero di nuovi casi si regsitra in provincia di Lecce: sono 994, a seguire Bari con 986, Foggia 575, Taranto 456, Brindisi 306, Bat 197. Residenti fuori regione 20, provincia in definizione 9.

Le persone attualmente positive sono 86.582, di queste 729 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 725), 55 in terapia intensiva (ieri 57). Presso l'ospedale Perrino di Brindisi ci sono 6 persone in Terapia intensiva su 28 posti letto disponibili. In Medicina interna 12 su 15, in Malattie infettive 17 su 20 in Pneumologia 10 su 28. In Area Covid/pediatria 11 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni ci sono 4 ricoverati su 20 posti letto in Pneumologia, in Medicina interna 15 su 28. Presso il post Covid di Ceglie Messapica 6 su12, in quello di Mesagne 12 su 16 e Cisternino 8 su 11.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 708.546, i tamponi eseguiti 8.520.752. Le persone guarite 614.405, 4883 in più rispetto a ieri, quelle decedute 7.559. Casi totali per provincia: Bari 236.396, Bat 70.497, Brindisi 66.096, Foggia 111.065, Lecce 120.504, Taranto 96.521. Residenti fuori regione: 5.118. Provincia in definizione: 2.349