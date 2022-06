Covid, oltre 3mila nuovi casi e 1700 guariti in un giorno. Un decesso

Altri 3.365 casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 13.427 i test giornalieri eseguiti, 1 decesso. Il più alto numero di nuovi casi si registra in provincia di Bari: 989, a seguire Lecce con 680, Foggia con 601, Bat con 401, Taranto con 350, Brindisi con 273. Residenti fuori regione: 61. Provincia in definizione: 10

Le persone attualmente positive sono 28.759, di queste 235 sono ricoverate in area non critica e 11in terapia intensiva. In Malattie infettive del Perrini di Brindisi ci sono pazienti covid su 20 posti letto disponibili. In Pneumologia 2 su 2. In Area mista 5 su 8. Nell'ospedale di Ostuni 3 su 8. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Dati complessivi

I casi totatli in Puglia sono 1.171.021, i test eseguiti 11.258.647, le persone guarite 1.133.677, 1711 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.585. Casi totali per provincia: Bari: 385.104, Bat: 103.353, Brindisi: 108.896, Foggia: 172.235, Lecce: 232.354, Taranto: 156.270. Residenti fuori regione: 9.025. Provincia in definizione: 3.784