Coronavirus: aumentano nuovi casi e guariti, calano i ricoveri. Alto il numero dei decessi

Altri 1581 casi di positivi al Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, di questi 1536 sono ricoverati (17 in meno rispetto a ieri). I decessi sono, invece, 23 e i gfuariti 1110. Sono stati registrati 10037 test. I casi positivi sono così suddivisi: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi (ieri erano 88), 190 nella provincia Bat, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test. Sono 40.345 i pazienti guariti. Gli attualmente positivi sono 54.028, il 97,2 per cento è a domicilio e il 61,2 per cento è asintomatico.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 96.946, così suddivisi: 37.534 nella Provincia di Bari; 11.080 nella Provincia di Bat; 7.053 nella Provincia di Brindisi; 21.126 nella Provincia di Foggia; 7.607 nella Provincia di Lecce; 11.911 nella Provincia di Taranto; 538 attribuiti a residenti fuori regione; 97 provincia di residenza non nota.

Qui, il bollettino epidemiologico Regione Puglia del 6 gennaio 2021.