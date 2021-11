Covid: 150 nuovi casi, oltre 15mila tamponi e tre decessi in un solo giorno

Altri 150 casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono tre le persone decedute e 15.230 i tamponi eseguiti. Lieve aumento dei ricoveri: 151 in area non critica (ieri erano 146) e 20 in Terapia intensiva (ieri sempre 20). Al Perrino di Brindisi, invece, il numero di persone ricoverate resta stabile da una settimana ormai: ci sono 6 pazienti in Malattie infettive e uno nel Post-Covid di Mesagne.

Il più alto numero di nuovi positvi si registra nella Asl di Foggia: sono 50, a seguire Lecce con 47, Bari con 43, Taranto con 5, Brindisi con 4 e 2 in Provincia in definizione.

Le persone attualmente positive sono 3.492, i casi totali dall'inizio dell'emergenza, invece, 274.354. I test eseguiti: 4.333.007, le persone guarite 264.010 (102 in più rispetto a ieri), quelle decedute 6.852.

I casi totali per provincia sono così distribuiti: 99.933 nel Barese, 28.486 nella Bat, 21.770 nel Brindisino, 48.470 nel Foggiano, 32.186 nella Asl di Lecce, 41.829 nella Asl di Taranto. Poi ci sono 1.012 residenti fuori regione e 518 di provincia in definizione.