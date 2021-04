Covid, poco più di mille nuovi positivi e oltre 1500 guariti: 25 decessi

Per il secondo giorno consecutivo i casi positivi al Covi-19 in Puglia sono poco più di mille. Oggi 1141, ieri 1180. I tamponi registrati oggi, mercoledì 21 aprile, sono 12.937. I nuovi positivi sono così suddivisi: 406 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 105 nella provincia Bat, 35 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 289 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 25 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti sono 168.250, 1563 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 49.353, di questi 2132 sono ricoverati, 21 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.116.904 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 223.136 così suddivisi: 86.377 nella Provincia di Bari; 21.810 nella Provincia di Bat; 16.474 nella Provincia di Brindisi; 40.466 nella Provincia di Foggia; 21.829 nella Provincia di Lecce; 35.111 nella Provincia di Taranto; 736 attribuiti a residenti fuori regione; 333 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/8rvVg

Situazione ricoveri Brindisi

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 34 pazienti in Medicina interna (dato uguale a ieri) e 19 in Pneumologia (ieri erano 25). Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive (ieri erano 25), 23 in Pneumologia (stesso numero di ieri), 27 in Medicina interna (stesso numero di ieri), 7 in Rianimazione (ieri erano8) . Un decesso nell'ospedale di Ostuni: un uomo di 85 anni è morto in Pneumologia. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 19 a San Pietro Vernotico, 11 a Ceglie Messapica, 5 a Cisternino.