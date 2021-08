Covid, Puglia. Positivi oltre i 300, dieci ricoveri in più in 24 ore

Positivi in crescita, giorno dopo giorno, nella Puglia e 10 nuovi ingressi negli ospedali della regione nelle ultime 24 ore. Sono 316 i nuovi casi di infezione da covid-19, a fronte di 14.240 test effettuati, secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi, martedì 10 agosto. I nuovi tamponi positivi rispetto a tutti quelli effettuati rappresentano il 2,21 per cento.

I contagiati di oggi sono suddivisi così: 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia Bat, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Un decesso in provincia Bari porta il totale vittime a 6.675 mentre sono 105 i guariti per un totale di 247.889 persone negativizzate. Gli attualmente positivi salgono a 3.652, delle quali 133 sono ricoverate.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.010.595 test, 247.889 sono i pazienti guariti, 3.652 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 258.216, così suddivisi: 96244 nella Provincia di Bari; 26256 nella Provincia di Bat; 20363 nella Provincia di Brindisi; 45788 nella Provincia di Foggia; 28237 nella Provincia di Lecce; 40012 nella Provincia di Taranto; 888 attribuiti a residenti fuori regione; 428 provincia di residenza non nota.

Scarica il bollettino

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.