Covid, Puglia. Calano i contagi nell'ultima settimana: meno il 15 percento

Sono 93 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia come riportato nel bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 14 ottobre, registrati su 13mila 791 tamponi. A livello provinciale i positivi sono così suddivisi: 28 nella provincia di Foggia, 20 in quella di Taranto. A seguire: 19 Lecce, 10 Bari, 7 Brindisi e altrettanti nel territorio di Barletta-Andria-Trani. Con quelli di oggi i pugliesi attualmente positivi sono 2.168. Due le vittime, invece, che portano a 6.813 il dato complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia.

Diminuiscono i ricoverati nei reparti di area non critica: in 24 ore sono scesi da 135 a 131. Una unità in meno anche nelle terapie intensive (da 20 a 19). Al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 2 in Malattie infettive e il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti. A livello regionale si registra, comunque, un calo dei positivi nell'ultima settimana, secondo l'ultimo rapporto della fondazione Gimbe: nella settimana dal 6 al 12 ottobre, si rileva una dimizione pari al 15,7 percento rispetto alla scorsa settimana, mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono 58, rispetto ai 75 di una settimana fa.