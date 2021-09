Covid, Puglia: contagi ancora sotto quota 200, 4 le vittime del virus

Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti

Negli utlimi tre giorni i contagi da Covid-19 nella regione Puglia restano sotto quota 200. Il bollettino di oggi (mercoledì 15 settembre) si contano, infatti, 189 nuovi casi su 13.864 test processati. Ma il virus miete 4 vittime nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: Provincia di Bari: 35; Provincia di Bat: 11; Provincia di Brindisi: 9; Provincia di Foggia: 24; Provincia di Lecce: 73; Provincia di Taranto: 30; Residenti fuori regione: 2; Provincia in definizione: 5. Sono 3.353 le persone attualmente positive nella regione.

Quanto ai ricoveri, rimangono stabili: 186 le persone ricoverate in area non critica e 19 quelle in Terapia I. ntensiva. Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 4 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti. Dati complessivi: 266.458 i casi totali dall'inizio dell'emergenza, 3.483.072 il totale dei test eseguiti, 256.347 le persone guarite e 6.758 le persone decedute.