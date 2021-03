Quasi 40mila gli attualmente positivi in Puglia, aumentano i ricoveri: 118 in due giorni

Altri 30 decessi in 24 ore in Puglia di persone positive al Covid-19, 49 ricoveri in più rispetto a ieri e 1126 nuovi positivi

Altri 30 decessi in 24 ore in Puglia di persone positive al Covid-19, 49 ricoveri in più rispetto a ieri e 1126 nuovi positivi. Dati che non calano quelli che emergono dal bollettino epidemiologico emanato dalla Regione Puglia nella giornata di oggi, martedì 16 marzo. I tamponi registrati sono 10.963. I nuovi positivi sono così suddivisi: 445 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 131 nella provincia Bat, 94 in provincia di Foggia, 195 in provincia di Lecce, 189 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. I decessi, invece: 23 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti sono 123.852, 1005 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 39.214, di questi 1750 sono ricoverati (tra lunedì e ieri 118 in più), lo 0,5 per cento è in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.707.351 test, il totale dei casi positivi al Covid è di 167.399 così suddivisi: 65.397 nella Provincia di Bari; 17.051 nella Provincia di Bat; 12.098 nella Provincia di Brindisi; 32.089 nella Provincia di Foggia; 14.832 nella Provincia di Lecce; 25.048 nella Provincia di Taranto; 632 attribuiti a residenti fuori regione; 252 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/UoJsU

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 33 pazienti in Medicina interna (3 in più rispetto a ieri) e 23 in Pneumologia (2 in meno). Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive (come ieri), 19 in Pneumologia (come ieri), 11 in Rianimazione (ieri erano 9). I Post Covid ospitano 15 pazienti a Mesagne e 8 a Ceglie Messapica.