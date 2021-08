Covid. In Puglia altri 144 nuovi casi, sale il numero dei ricoverati

Oggi in Puglia (lunedì 23 agosto) sono stati individuati altri 144 casi di contagio tra i 7.286 test eseguiti per l'infezione da Coronavirus. Non sono stati registrati decessi. Il tasso di positività, dunque, cala leggermente rispetto a ieri (domenica 22 agosto): è all' 1,97 per cento (l'altro ieri era del 2,45 per cento). I nuovi casi sono stati individuati 26 in provincia di Bari, 17 nella provincia Bat, 7 in provincia di Brindisi, 53 in quella di Foggia, 46 nel Leccese, 4 nel Tarantino. Nessun caso tra i residenti fuori regione. Le persone attualmente positive sono 4.631; quelle ricoverate in area non critica 186 (ieri 175, l'altro ieri 163) quelle ricoverate in terapia intensiva 22. Sono 261.641 i casi totali, 3.176.951 i test eseguiti, 250.316 le persone guarite e 6.694 le persone decedute.

Lopalco, vaccini a tutti gli studenti

"Oggi in Puglia parte una seconda fase, nel senso che abbiamo già avviato una vaccinazione negli adolescenti e abbiamo già superato il 50 per cento di copertura tra 12 e 19 anni. I ragazzi e le famiglie hanno risposto benissimo, siamo molto felici di questa risposta. Questa è una chiamata attiva che avviene attraverso le scuole, grazie alla collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. I dirigenti danno indicazione ai loro studenti su dove e a che ora si devono presentare per potersi vaccinare. Così contiamo, prima dell'apertura delle scuole, di aver offerto attivamente la vaccinazione a tutti". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo nell'hub vaccinale di Noicattaro (Bari) in occasione dell'avvio delle somministrazioni a chiamata riservate agli studenti.