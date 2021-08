Covid, sei decessi in un giorno e oltre 200 nuovi casi, 314 le persone guarite

All'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati i 7 pazienti in Malattie infettive e 6 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti

Sei decessi di persone positive al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 220 nuovi casi e 13508 tamponi registrati. E' questo il bilancio del bollettino epidemiologico sull'epidemia da covid diramato dalla Regione Puglia oggi, martedì 31 agosto. Calano i ricoveri, oggi se ne contano 236, ieri 251. Calo anche nelle terapie intensive: oggi ci sono 17 pazienti, ieri 24. In totale le persone attualmente positive sono 4.601.

Il Leccese detiene il più alto numero di nuovi casi: sono 65. A seguire Bat con 39, poi Bari con 37, Brindisi e Taranto 25, Foggia 20, fuori regione 2 e provincia in defizione 7.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 3.279.777 e si registrano 263.554 casi totali. Le persone guarite sono 252.241, 314 in più rispetto a ieri. In Puglia hanno perso la vita 6.712 persone positive al Covid-19. I casi totali per provincia sono così suddivisi: Bari 97.310, Bat 27.425, Brindisi 20.872, Foggia 46.491, Lecce 29.669, Taranto 40.376, residenti fuori regione 955, Provincia in definizione: 456.