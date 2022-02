Covid, quasi 5mila nuovi contagi e oltre 6mila guariti. Altri 9 decessi

Altri 4.882 positvi al Covid-19 in Puglia nelle ultime ultime 24 ore, 32.414 tamponi eseguiti, 9 decessi e 6438 persone guarite. Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, riporta, ancora una volta, dati incoraggianti. Resta stabile il numero dei nuovi positivi e quello dei ricoveri. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari con 1349, a seguire Lecce con 1243, poi Foggia con 794, Taranto con 669, Brindisi con 421, Bat 368. Residenti fuori regione 25, provincia in definizione, 13.

Situazione ricoveri

Le persone attualmente positive sono 98.963, di queste 752 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 745) e 65 (ieri erano 68) in terapia intensiva. Per quanto riguarda l'ospedale Perrino di Brindisi nel reparto di Malattie infettive sono ricoverate 16 persoen su 20 posti letto a dispozione, in Pneumologia 15 su 28, in Medicina interna 10 su 15, in Terapia intensiva 9 su 28, Area Covid 9 su10, Area Covid Pediatria 8 su 10. Nell'ospedale di Ostuni ci sono 5 persone ricoverate su 20 posti letto in Penumologia, 14 su 28 in Medicina Interna. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 10 persone su 12, quello di Mesagne 13 su 16 e quello di Cisternino 8 su 11.

Dati complessivi

I casi totali sono 675.338, i test eseguiti 8.267.712, le persone guarite 568.958, 6438 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 7.417. Casi totali per provincia: Bari 227.447, Bat 68.059, Brindisi 63.217, Foggia 105.470, Lecce 111.669, Taranto 92.339. Residenti fuori regione: 4.703. Provincia in definizione: 2.222

Aggiornamento vaccini

Nella Asl di Brindisi finora sono state somministrate 903.708 dosi di vaccino, di cui 340.876 prime dosi, 324.291 seconde dosi e 238.541 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.335,2 dosi per giornata di vaccinazione.

Il 63,3 per cento (572.225) delle dosi è rappresentato da Pfizer, il 23,3 per cento (210.127) da Moderna, il 9,5 per cento (86.097) da AstraZeneca, il 2,6 per cento (23.163) da Pfizer pediatrico e l'1,3 per cento (12.096) da Janssen (Johnson&Johnson).