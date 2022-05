Covid, in Puglia 4mila 114 nuovi casi e 7 vittime: ancora alto tasso di occupazione degli ospedali

Oggi (martedì 10 maggio 2022) in Puglia sono stati registrati 21mila 754 test per l'infezione da Covid-19 e 4mila 114 nuovi casi: 1445 in provincia di Bari, 239 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 368 in quella di Brindisi, 482 in provincia di Foggia, 846 in provincia di Lecce, 691 in provincia di Taranto nonchè 33 residenti fuori regione e 10 di provincia in via di definizione.

Inoltre sono stati registrati 7 decessi. Attualmente sono 92.802 le persone positive, 517 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva. I ricoveri nel Brindisino: al Perrino (Malattie infettive 9/20, Pneumologia 1/2, Area mista 4/20, Terapia intensiva 4/28), ad Ostuni (Pneumologia 5/20 e Medicina interna 10/28) e nel post Covid di Mesagne 5/16. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.096.731 a fronte di 10.740.057 test eseguiti, 995.569 sono le persone guarite e 8.360 quelle decedute.

Per quanto riguarda, infine, l'occupazione dei posti letto negli ospedali, nonostante a livello nazionale continui a scendere il peso della pandemia sugli ospedali con un calo di un punto rispetto ad una settimana fa, in Puglia la percentuale resta ancora elevata. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), la percentuale di occupazione in area "non critica" è pari al 18 percento, quattro punti sopra la media italiana, mentre nelle terapie intensive pugliesi il tasso di occupazione è pari al 5 percento, un punto sopra la media italiana.