Cala il numero dei pazienti ricoverati ma altri 7 decessi e oltre 3mila nuovi contagi

Altri 3.898 positvi al Covid-19 in Puglia nelle ultime ultime 24 ore, 28.467 tamponi eseguiti e 7 decessi: sono i dati del bollettino epidemiologico della Regione Puglia di oggi, domenica 13 febbraio 2022. E' Lecce la provincia con più casi registrati con 1.132, seguita da Bari con 964, Foggia con 571, Taranto con 514, Brindisi con 383 e Bat con 302. Diciotto di residenti fuori regione e 14 con provincia in definizione.

Situazione ricoveri

Cala il numero dei ricoverati, sia in area non critica con 742 (erano 752 ieri) e 59 quelle in Terapia Intensiva (erano 65 ieri). Per quanto riguarda l'ospedale Perrino di Brindisi nel reparto di Malattie infettive sono ricoverate 14 persone, in Pneumologia 15, in Medicina interna 10, in Terapia intensiva 7, Area Covid 8, Area Covid Pediatria 8. Nell'ospedale di Ostuni ci sono 7 persone ricoverate su 20 posti letto in Penumologia, 15 su 28 in Medicina Interna. Il Post Covid di Ceglie Messapica ospita 10 persone su 12, quello di Mesagne 13 su 16 e quello di Cisternino 9 su 11.