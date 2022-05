Covid, in Puglia 2296 nuovi positivi e 7 decessi: in calo i ricoveri

Sono 2mila 296 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nel bollettino di oggi, sabato 14 maggio, su 16mila 732 test giornalieri. Il primato è per la provincia di Bari con 799 casi, a seguire la provincia di Lecce con 494, 345 nella provincia di Taranto, 260 nella provincia di Foggia, in provincia di Brindisi sono 223 e nella Bat 147. Sono 20 i residenti fuori regione risultati positivi e 8 con provincia in definizione. Registrati, infine, 7 decessi a causa del virus.

Calano i ricoveri: sono 495 i pazienti di cui 470 in "area non critica: meno 13 rispetto a ieri vanerdì 13 maggio) e 25 in terapia intensiva (+ 2 rispetto a ieri). I ricoveri nella Asl di Brindisi: Perrino (Malattie infettive 12/20; Pneumologia 2/2; Terapia intensiva 3/28

Area mista 5/20); Ostuni (Pneumologia 6/20; Medicina interna 9/28); Post Covid (Mesagne 0). Il bollettino è disponibile al seguente link.

I casi totali per provincia sono: Provincia di Bari: 364.198; Provincia di Bat: 97.982; Provincia di Brindisi: 103.806; Provincia di Foggia: 161.778, Provincia di Lecce: 219.389, Provincia di Taranto: 148.237; residenti fuori regione: 8.273.