Covid: oltre 3mila nuovi casi e 5mila guariti in un giorno, 13 decessi

Altri 3.302 nuovi casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 26.836 test giornalieri eseguiti, 13 persone decedute. E' questo il bilancio dell'ultimo bollettino epidemiologico sulla situazione della pandemia in Puglia diramato dalla Regione. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Lecce con 1.052, a seguire Bari con 839, poi Foggia con 517, Taranto con 407, Brindisi con 231, Bat con 213. Residenti fuori regione 28, Provincia in definizione 15.

Le persone attualmente positive sono 75.557, di queste 581 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 593), 33 in Terapia intensiva (ieri erano 36). Per quanto riguarda i ricoveri presso l'ospedale Perrino ci sono 13 pazienti in Malattie infettive, 6 in Pneumologia, nessun ricovero in Terapia intensiva. In Area Covid/pediatria 12. Nel nosocomio di Ostuni ci sono 14 pazienti ricoverati in Medicina interna, 5 in Pneumologia. Il Posrt Covid di Ceglie Messapica 4, in quello di Mesagne 8, in quello di Cisternino 9.

Dati complessivi

I casi totali sono 741.847, i tamponi eseguiti 8.788.148, le persone guarite 658.600, 5112 in più rispetto a ieri e quelle decedute 7.690.

Casi totali per provincia: Bari 245.084, Bat 73.014, Brindisi 68.780, Foggia 116.357, Lecce 130.160, Taranto 100.620. Residenti fuori regione 5.368, provincia in definizione 2.464